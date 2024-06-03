На попавших на видео полицейских возбудили уголовное дело о коррупции в Алматы

Антикоррупционной службой на постоянной основе проводится мониторинг социальных сетей, информационных каналов и мессенджеров на предмет коррупционных рисков и правонарушений, передаёт BaigeNews.



К примеру, 17 мая 2024 года в социальных сетях размещена видеозапись неизвестного автора, в котором зафиксирован факт передачи денежных средств сотрудникам полиции южной столицы.



Антикоррупционная служба своевременно отреагировала на указанную публикацию и зарегистрировала досудебное расследование в отношении сотрудников Департамента полиции г. Алматы по факту получения взятки за непринятие мер административного характера в отношении иностранного гражданина.



Расследование продолжается.



Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.



В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.