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На попавших на видео полицейских возбудили уголовное дело о коррупции в Алматы

Сегодня, 10:20
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На попавших на видео полицейских возбудили уголовное дело о коррупции в Алматы Сегодня, 10:20
Сегодня, 10:20
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Антикоррупционной службой на постоянной основе проводится мониторинг социальных сетей, информационных каналов и мессенджеров на предмет коррупционных рисков и правонарушений, передаёт BaigeNews.

К примеру, 17 мая 2024 года в социальных сетях размещена видеозапись неизвестного автора, в котором зафиксирован факт передачи денежных средств сотрудникам полиции южной столицы.

Антикоррупционная служба своевременно отреагировала на указанную публикацию и зарегистрировала досудебное расследование в отношении сотрудников Департамента полиции г. Алматы по факту получения взятки за непринятие мер административного характера в отношении иностранного гражданина.

Расследование продолжается.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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