На помощь раненому лебедю пришли спасатели МЧС РК
Птицу заметили недалеко от села Абай в Актюбинской области.
Сегодня, 15:59
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Сегодня, 15:59Сегодня, 15:59
95Фото: pxhere.com
В Актюбинской области сотрудники МЧС спасли раненого лебедя, передаёт BaigeNews.kz.
Птицу обнаружили жители села Абай Хромтауского района. Лебедь сидел несколько дней на воде в Абайской платине. Очевидцы обратились за помощью к спасателям.
Сотрудники МЧС выехали на место. В первую очередь запустили дрон с видеокамерой, чтобы оценить состояние птицы. Оказалось, что у неё ранено крыло, поэтому она не могла взлететь.
Спасатели направились к лебедю по льду. Его благополучно поймали и доставили отдел по ЧС.
Лебедя заберут сотрудники организации по защите животных.
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