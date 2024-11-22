  • 22 Ноября, 16:41
  • BAIGENEWS

На помощь раненому лебедю пришли спасатели МЧС РК

Птицу заметили недалеко от села Абай в Актюбинской области.

Сегодня, 15:59
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 15:59
Сегодня, 15:59
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Фото: pxhere.com

В Актюбинской области сотрудники МЧС спасли раненого лебедя, передаёт BaigeNews.kz.

Птицу обнаружили жители села Абай Хромтауского района. Лебедь сидел несколько дней на воде в Абайской платине. Очевидцы обратились за помощью к спасателям.

Сотрудники МЧС выехали на место. В первую очередь запустили дрон с видеокамерой, чтобы оценить состояние птицы. Оказалось, что у неё ранено крыло, поэтому она не могла взлететь.

Спасатели направились к лебедю по льду. Его благополучно поймали и доставили отдел по ЧС.

Лебедя заберут сотрудники организации по защите животных.

 

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