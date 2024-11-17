На помощь детям пришли спасатели области Абай

Инцидент произошел в одной из городских многоэтажек Семея, когда дети, оставшись без присмотра взрослых, оказались заперты в квартире из-за захлопнувшейся двери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"К месту вызова оперативно прибыли спасатели МЧС. Они с помощью шанцевых инструментов произвели демонтаж замка входной двери", - говорится в сообщении ведомства.

МЧС напоминает о том, что не следует оставлять детей одних; иногда считанные минуты могут представлять большую угрозу для жизни ребёнка!