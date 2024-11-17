На помощь детям пришли спасатели области Абай
Сегодня, 02:45
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Сегодня, 02:45Сегодня, 02:45
109Фото: скриншот с видео МЧС РК
Инцидент произошел в одной из городских многоэтажек Семея, когда дети, оставшись без присмотра взрослых, оказались заперты в квартире из-за захлопнувшейся двери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"К месту вызова оперативно прибыли спасатели МЧС. Они с помощью шанцевых инструментов произвели демонтаж замка входной двери", - говорится в сообщении ведомства.
МЧС напоминает о том, что не следует оставлять детей одних; иногда считанные минуты могут представлять большую угрозу для жизни ребёнка!
Видео: МЧС РК
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