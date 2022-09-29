На погашение долгов по программе Artsport выделят более двух миллиардов тенге в Алматы

Фото: Иллюстративное фото

Добросовестным поставщикам услуг по программе Artsport акимат Алматы выплатит задолженность в размере более двух миллиардов тенге. Об этом сообщил глава города Ерболат Досаев на встрече с населением, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы закрываем задолженности перед поставщиками, которые у нас есть. Из бюджета на эти цели выделим 2,2 миллиарда тенге. Я дал поручение по оставшимся детям - до конца 2022 года из бюджета будет выделено более пяти миллиардов тенге, чтобы оплатить честным поставщикам оказанные услуги. В 2023 году будем действовать, как положено", - сказал аким.

По словам Досаева, 83 тысячи юных жителей Алматы занимались в творческих кружках и спортивных секциях по программе Artsport. Однако выяснилось, что четверть из них не соответствовали условиям проекта.

По данным ревизионной комиссии и прокуратуры, у более 2 500 детей оказались недействительными ИИН, а 18 тысяч не являлись жителями Алматы.

"На подобные случаи мы переплатили из бюджета 2,5 миллиарда тенге. По 16 тысячам детей проверка ещё не окончена – они переезжали, перемещались. Я всегда говорил, что возле больших денег есть недобросовестные работники, деньги должны быть возвращены в бюджет. В настоящее время одно уголовное дело уже возбуждено, ещё пять предполагается возбудить в ближайшее время. С остальными будем разбираться", - сказал аким.