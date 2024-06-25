2,3 млрд тенге потратят на подготовку к зиме котельной в Кокшетау

Правительство РК приняло постановление о выделении свыше 2,3 млрд тенге из резерва на проведение неотложных работ перед отопительным сезоном на районной котельной №2 города Кокшетау, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу правительства.

На данном теплоисточнике установлено три пылеугольных водогрейных котла тепловой производительностью по 100 Гкал/час каждый. Они являются источником золошлаков, которые гидравлическим способом удаляются по специальным золошлакопроводам в золоотвал. На сегодняшний день золоотвал, возведенный в 2012 году, заполнен на 100%.

В этой связи средства из резерва правительства будут направлены на реконструкцию разводящей системы и увеличение золоотвала, что позволит обеспечить бесперебойную работу районной котельной в будущие отопительные сезоны. В зимний период она работает в круглосуточном режиме.



Районная котельная №2, наряду с котельными №1, "Кокшетау 2" и "Красный Яр", входит в тепловой комплекс предприятия "Кокшетау Жылу", которое занимается производством, передачей и распределением тепловой энергии. В целом оно обеспечивает теплом более 5 тыс многоквартирных и частных жилых домов, а также 120 объектов образования, 46 объектов здравоохранения, свыше 1 тыс объектов промышленности и прочие организации

В Казахстане продолжается интенсивная подготовка теплоисточников к предстоящему осенне-зимнему периоду. По поручению главы государства во всех регионах ведется масштабная модернизация инфраструктуры ЖКХ. Данная работа находится на контроле руководства правительства.