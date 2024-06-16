На пике 11-летнего цикла: как в регионах страны борются с саранчой

Технику, освободившуюся после обработки полей от саранчи в Туркестанской области, отправят на подмогу в другие регионы. Об этом стало известно на заседании центрального оперативного штаба под руководством вице-премьера страны Серика Жумангарина, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Правительства РК, накануне Серик Жумангарин заслушал отчет о ситуации в регионах.

"В Туркестанской области все защитные мероприятия против саранчовых уже завершены, обстановка стабилизирована. По прогнозам, площадь распространения саранчовых в регионе составляла 271,5 тысячи гектаров, фактически обработано больше 340 тысяч гектаров. В Актюбинской области обработано 414 тысяч гектаров, в Костанайской – 140 тысяч. Продолжаются химические обработки против стадных саранчовых в областях Абай и Жетысу, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской. В Жамбылской и Кызылординской областях обработку полей завершили", — говорится в сообщении.

Защитные мероприятия против итальянского пруса в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и Улытау, а также против азиатской саранчи в Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях начнутся по мере выявления площадей, подлежащих обработке.

По итогам заседания оперштаба вице-премьер поручил усилить мониторинг территорий, контроль за качеством химических обработок, а освободившуюся в Туркестанской области технику направить в регионы, где защитные мероприятия продолжаются.

Между тем, в Министерстве сельского хозяйства рассказали о том, какие препараты используются в химических обработках против саранчовых вредителей.

Ранее для обработки 1 270,6 тысячи га площади в этом году из республиканского бюджета было выделено 4,2 млрд тенге. Однако в связи с тем, что на 2023-2024 годы пришёлся пик 11-летнего цикла распространения саранчовых, а уточненный прогноз распространения стадных саранчовых в 2024 году увеличился и составил 2,5 млн га, что почти на 1 млн га больше показателя прошлого года из резерва Правительства дополнительно было выделено 3,9 млрд тенге.

Эти средства направлены на обеспечение полномасштабного проведения химических обработок против стадных саранчовых на всей прогнозируемой площади для предотвращения их массового развития и распространения, повреждения пастбищ, уничтожения посевов сельскохозяйственных культур, а также их миграции на сопредельные территории соседних государств.

"Был приобретён необходимый объем пестицидов различного фитосанитарного назначения как отечественных, так и зарубежных производителей. В их числе препараты которые показали свою эффективность в борьбе с саранчовыми: "Карат супер", "Тиаметрин", "Фипрон", "Эсперо", "Койра" и другие. Также закуплены услуги по химической обработке различными видами техники наземным и авиационным способами. В общей сложности, привлечено 427 единиц специализированной техники", — сообщили в МСХ.

На данный момент из запланированных 2,5 млн га площадей в Казахстане обработано более 1,1 миллиона гектаров.

В ведомстве добавили, что аналогичные вспышки имели место и в прошлые годы. Так, в 2014 году было обработано 4,7 млн га, в 2000 - 8,1 млн га.

Ранее Серик Жумангарин в кулуарах сената рассказал о том, насколько соответствует действительности заявление о том, что саранча съела весь урожай. Также вице-премьер прокомментировал свою резонансную фразу про то, что саранча – халяльный продукт.