На первое место выйдут общенациональные, а не узкоклановые интересы - Президент

В стране накопилось очень много проблем, требующих безотлагательного решения, заявил Касым-Жомарт Токаев на форуме народной коалиции и сообщил, как собираются решать эти вопросы, передаёт BaigeNews.kz.

"На первое место выйдут сильные политические институты и общенациональные приоритеты, а не конкретные персоналии и узкоклановые интересы. Нам нужна президентская республика с крепкими традициями парламентаризма. Поэтому наша главная формула государственного строительства "сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство" будет постоянно наполняться новым качественным содержанием", - сказал Глава государства.

Он напомнил, что в предстоящем электоральном цикле поэтапно пройдут выборы Президента, депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней.

"В результате состоится качественное обновление данных институтов власти на основе новых справедливых принципов. Это позволит сохранить заданный темп реформ и начать новые масштабные преобразования. В стране накопилось очень много проблем, требующих своего безотлагательного решения. Уверен, предстоящие выборы заложат фундамент наших новых достижений, станут точкой отсчета новой политической эпохи. Пройдут десятилетия, и, о ней, нашей эпохе, будут говорить, как о времени поистине судьбоносных решений и кардинальных перемен. Я в это верю, более того, я в этом убежден", - сказал Президент.

Глава государства отметил, что в Казахстане растёт свободное духом поколение.

"Мы построим сильное государство, в котором соблюдаются принципы демократии, верховенства закона и равенства. Это в наших руках, потому что у нас есть четкая цель и конкретные ориентиры. Наш народ отличают созидание и патриотизм. В нашей независимой стране растет новое, свободное духом поколение. Все кардинальные изменения мы осуществляем ради будущего подрастающего поколения. Призываю всех вместе развивать нашу страну! У нас одна Родина, одно государство, один народ!", - заключил он.

Завершая форум, исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов поблагодарил президента за то, что он поддержал предложение коалиции и согласился, чтобы объединение выдвинуло его кандидатом на предстоящих выборах.