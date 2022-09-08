На пенсию в 61 год. В Минтруда разъяснили инициативу Токаева

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Планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года. А минимальную базовую ставку пенсии доведут до 70% от прожиточного минимума. Об этом сказал президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана.

Вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Назгуль Сагиндыкова ответила BaigeNews.kz на несколько актуальных вопросов.

Для чего необходима пятилетняя "заморозка" пенсионного возраста?

"С 2009 по 2019 годы у нас произошёл рост средней продолжительности жизни с 73 лет до 77 лет среди женщин. А после пандемии в 2020 году показатель упал на три года. Показатели смертности и заболеваний среди женщин сейчас выше, чем у мужчин. Поэтому мы планируем в течение пяти лет вернуться к допандемийному уровню".

Какая сумма будет предусмотрена в бюджете для фиксирования планки пенсионного возраста на уровне 61 года?

"Мы вносим изменения в Закон о пенсионном обеспечении. Ведём подсчёт количества женщин, которых они коснутся, проводятся расчёты. Только после согласования с финансовым блоком, рассмотрения на республиканской бюджетной комиссии мы сможем сказать точные цифры. Естественно, любая инициатива в пенсионной системе даёт нагрузку на бюджет".

Каким образом будет осуществлена перезагрузка пенсионной системы?

"Сейчас граждане, когда выходят на пенсию, имеют право на три вида пенсии – базовую, солидарную и накопительную. В рамках поручения президента у нас будут повышены базовая и солидарная пенсии. Размер минимальной базовой пенсии составит около 28 тысяч тенге. (сейчас 20 тысяч тенге) Мы изначально заложили принцип распределения ответственности между государством, работодателем и работником. То есть каждый гражданин должен нести ответственность за своё будущее".

Количество женщин от 50 до 60 лет в Казахстане составляет 967 тысяч. Из них 325 тысяч женщин нигде не работают.

Что будет после 2028 года?