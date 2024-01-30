На пенсионные накопления казахстанцев планируют купить пассажирские вагоны

Министр национальной экономики Алибек Куантыров на брифинге в правительстве сообщил, что АО "НУХ "Байтерек" направит 173 миллиарда тенге на финансирование проектов транспортной инфраструктуры, в том числе на покупку пассажирских вагонов, передаёт BaigeNews.kz.

"Это поможет реализовывать инфраструктурные проекты, в частности, закуп пассажирских, грузовых вагонов, которые очень сильно необходимы, там 50-70% изношенность пассажирских вагонов. Вагоны будут поставляться от отечественных поставщиков. И, соответственно, деньги будут оставаться в нашей экономике - эффект многослойный, будут создаваться новые рабочие места и так далее", - сказал Куантыров.

Министр также напомнил, что это не первая операция, когда ЕНПФ покупает облигации "Байтерека".

"Накопления ЕНПФ – инвестиционные деньги, которые должны крутиться, и они должны вкладываться в надежные финансовые инструменты. В их числе государственные ценные бумаги, которое на 100% гарантированы. И облигации квазигосударственных объединений, которые принадлежат правительству, а это "Байтерек", – сказал глава МНЭ.

Напомним, Нацбанк сообщил, что инвестировал 173 миллиарда тенге из ЕНПФ в облигации "Байтерека".