В Казахстане День защитника Отечества посвятили 80-летию Великой Победы, передаёт BaigeNews.kz

"Парад, посвященный 80-летию Победы, призван отдать дань уважения подвигу фронтовиков, показать сегодняшнюю мощь армии Независимого Казахстана", — отмечается в сообщении пресс-службы Главы государства.

В параде в честь 80-летия Великой Победы в Астане принимают участие более 4 тысяч военнослужащих всех видов Вооруженных сил Казахстана. Задействовано свыше 200 единиц военного оружия и техники, включая 66 самолетов военной авиации и вертолетов.

Впервые в составе механизированной колонны представлены зенитно-ракетные комплексы "Бук", "Тор", колесные боевые машины "Барыс", "Алан", "Айбар", "Таймас", "Террекс", а также специальные автомобили с роботами для обезвреживания мин.

Также здесь представлены боевые машины, роботизированные лодки и беспилотные летательные аппараты, которые планируют выпускать предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса.

В воздушном пространстве пролетели военно-транспортный самолет А-400, пассажирский самолет L-410 и патрульный самолет Би-300.

В завершение парада авиация окрасила небо в цвета государственного флага. Торжественный пролет самолётов стал яркой финальной точкой праздничного шествия.