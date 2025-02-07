Дирекция государственного национального природного парка "Бурабай" напоминает, что согласно правилам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Казахстана, использование квадроциклов на водоемах национальных парков, включая озеро Бурабай, запрещено, передаёт BaigeNews.kz.

Также сообщается, что разрешений на ведение такого бизнеса на территории парка не выдавалось, а вокруг озер установлены предупреждающие знаки о запрете заезда на озеро.

Каждый день проводятся рейды с участием инспекторов нацпарка и полиции Бурабайского района, чтобы предотвратить нарушения.

К слову, с 1 января по 5 февраля было зафиксировано 8 случаев, когда квадроциклы съезжали с дороги на лед озера Боровое. В этих ситуациях были наложены штрафы с конфискацией транспортных средств.





