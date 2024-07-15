На отца стрелявшего в Трампа парня зарегистрировано более 20 единиц оружия
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Более 20 единиц огнестрельного оружия зарегистрировано на отца стрелка на митинге Трампа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNN.
Всё это оружие приобретено законным путём, заявили сотрудники правоохранительных органов.
По словам одного из источников, когда следователи обыскали тело стрелка, они обнаружили передатчик. А в ходе обыска его автомобиля обнаружен приёмник с проводами, ведущими в металлический ящик, в котором, возможно, находилась взрывчатка.
Следователи завершили анализ мобильного телефона стрелка Томаса Мэтью Крукса примерно на 70 процентов. Пока что они не нашли ничего, что дало бы им подсказку о том, почему парень пытался убить бывшего президента Дональда Трампа.
Родители стрелка, которые сотрудничали с правоохранительными органами с момента покушения, заявили, что у Крукса, по всей видимости, не было друзей, и он не имел никаких политических взглядов.
Напомним, 78-летний экс-президент США Дональд Трамп получил огнестрельное ранение в правое ухо на предвыборном митинге в Пенсильвании. Полиция расследует дело о покушении на убийство. Кроме того, стрелок убил одного человека, стоявшего за спиной Трампа и еще двое получили тяжелые ранения.
По версии следствия, стрельбу устроил 20-летний Томас Мэтью Крукс, вооруженный винтовкой AR он прятался на крыше предприятия примерно в 100 метрах от сцены.
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