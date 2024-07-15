На отца стрелявшего в Трампа парня зарегистрировано более 20 единиц оружия

Всё это оружие приобретено законным путём, заявили сотрудники правоохранительных органов.

По словам одного из источников, когда следователи обыскали тело стрелка, они обнаружили передатчик. А в ходе обыска его автомобиля обнаружен приёмник с проводами, ведущими в металлический ящик, в котором, возможно, находилась взрывчатка.

Следователи завершили анализ мобильного телефона стрелка Томаса Мэтью Крукса примерно на 70 процентов. Пока что они не нашли ничего, что дало бы им подсказку о том, почему парень пытался убить бывшего президента Дональда Трампа.