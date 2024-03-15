На отсутствие воды жалуются жители многоэтажек сразу в четырех микрорайонах Кокшетау

Жители верхних этажей домов сразу в нескольких микрорайонах Кокшетау жалуются на слабый напор и даже отсутствие воды в часы, когда все дома. Ситуация длится около года. В водоснабжающей компании утверждают, проблема разрешится в долгосрочной перспективе. А сейчас жильцам, если они хотят быть с водой всегда, придётся потратиться на установку повысительных насосов. Между тем, стоимость одного колеблется от двух с половиной до трёх миллионов тенге, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Ни нормально помыться, ни постирать"

На слабый напор воды и её отсутствие в часы пик жалуются жители некоторых этажей в микрорайонах Центральный, Васильковский, Коктем и Сарыарка.

"Мы – молодая семья. Живём на девятом этаже дома № 59 в микрорайоне Центральный. Три года назад купили квартиру на самом верхнем этаже – на что хватило первоначального взноса. Дом 1990 года постройки и многие в нашем городе знают, что вторичка 90-х – это вариант как минимум добротный, стабильный. Тем не менее до нас очень быстро дошло одно "но" – проблема с водой. В часы, когда все дома и идёт активный водоразбор, краны едва "дышат", а чаще воды нет вовсе. Ну, а так как мы с супругом работаем, то эта проблема с нами всегда. И страдают от неё многие соседи, как минимум 8 и 9 этажей, но есть и кто живёт ниже", – говорит горожанка по имени Кымбат.

Ни нормально помыться, ни постирать, возмущаются жители нового микрорайона Сарыарка. Здесь проблемных домов больше всего.

"Новая, долгожданная квартира – сделали ремонт, купили посудомоечную машину. Но она у нас, скорее, как сувенир. Напора воды не хватает, как и со стиралкой, – боимся пользоваться, ведь запросто сгорят", – разводит руками другая жительница многоэтажки Татьяна.

Микрорайон "Васильковский" в Кокшетау имеет хорошую репутацию. Спальный, всё необходимое – в шаговой доступности, построенные на совесть дома.

"Но что по утрам, что в обеденное время и особенно по вечерам воды толком нет или нет вовсе. В выходные и праздничные дни – та же картина. Разве жильцы верхних этажей – второго сорта?", – сетует один из жителей проблемного дома.

Тем временем в компании "Кокшетау Су Арнасы" уверены, что глобальной проблемы с якобы слабым напором в городе нет. Тем более, что здесь подключают дополнительный насос.

"По норме ввода давления, которое мы подаём людям, всё соответствует, – комментирует главный инженер предприятия Казбек Садвакасов. – Единственное, объёма воды не хватает. Когда идёт час-пик, то есть когда все начинают пользоваться в один момент – а это, вы знаете, утреннее время до 9 часов, обед и вечером с 18 до 22, пока люди спать не лягут. В это время давление понижается, так как объёма воды не хватает, поэтому на верхних этажах воды нет. Но мы, однако же, в часы пик включаем свой насос Васильковской насосной, у нас в резервуарах есть 2 тысячи кубов воды, мы подаём эту воду на данные микрорайоны, пока не закончится. Мы не обязаны это делать, но идём навстречу людям. И вода у них есть, не знаю, почему жалуются".

"В домах нужно установить насосы"

Главный инженер "Кокшетау Су Арнасы" подчеркнул, что в каждом из домов со слабым напором воды следует ставить повысительный насос.

"Больше мы им давление давать не можем, так как это максимальное, что есть в городе. Повысительный насос будет включаться автоматически в часы, когда идёт большой разбор воды", – пояснил Садвакасов.

Закупать насосы жильцам испытывающих проблемы с водоснабжением многоэтажек придётся за свой счёт. Если только они не арендные, то есть из государственного жилого фонда. Квартиры в них распределяются для спецкатегорий в порядке очереди. То есть эти люди не являются собственниками квартир, и, если в доме есть проблемы, акимат должен их устранить за собственные, то есть бюджетные деньги.

Так, на сегодня отдел жилищных отношений и жилищной инспекции г. Кокшетау уже закупил четыре насоса на четыре государственные девятиэтажки в микрорайоне Сарыарка. Стоимость одного насоса, как уточнил руководитель госоргана Дулат Джахин, варьируется от 2,5 до 3 миллионов тенге. В эту сумму входят собственно насос, его установка с гарантией и обслуживание в течение трёх лет.

Если же речь не идёт о жилье из госфонда, то есть дом коммерческий, то его жителям придётся решать вопрос с насосом за свой счёт.

Итак, если жильцы условно 59-го дома в "Централке" решат установить такой насос, куда им нужно обратиться и что сделать?

"Первое – создать орган управления, ОСИ. Это орган управления, который отвечает за техническое состояние всего дома. После этого подаётся заявка на модернизацию водяной системы в ТОО "Кокше МЖД" – это оператор по модернизации домов, монополист – единственный в Кокшетау со стопроцентным участием госфонда. Её рассматривают, далее специалисты выезжают, смотрят, какое давление надо и прочие подробности. Делается средний арифметический расчёт, какой насос нужен – с запасом, примерно плюс десять процентов. То есть с расчётом, что, например, если все квартиры одновременно краны откроют, какое давление мы должны подать. После установки жильцы подписывают акт приёмки и акт ввода в эксплуатацию. На основании этих документов оператор "выгоняет" деньги", – уточнил Дулат Джахин.

Сумма делится на 12 месяцев между жителями многоэтажки – причём не только верхних этажей, а всего дома, ведь это общее неделимое имущество. В течение года они рассчитываются по квитанции, по желанию это можно сделать и сразу либо в более короткий срок. На это время на квартиру ставится арест, который снимается после полного расчёта.

Чем больше в доме подъездов и, соответственно, квартир, тем дешевле "водная" модернизация обойдётся каждой квартире.

Ну, и разумеется, жильцы могут сразу скинуться (на насос, установку, обслуживание) и купить услугу за наличные.

"Пока в доме есть свет, вода и тепло, никому ничего не надо"

Но, надо сказать, на модернизацию за свой счёт люди идут неохотно. Точнее, вообще не хотят идти. На сегодня ни одна из проблемных многоэтажек желания провести реконструкции системы водоснабжения не изъявила, отмечают в акимате.

"Государство, дайте нам воду – всё. Ни за что мы не отвечаем, у меня в квартире стоит кран, открываю – должна быть вода. Иногда нужна не модернизация, а элементарный хозяйский подход. Бывает, приходим с проверкой, в водяных счётчиках же есть фильтр грубой очистки. Открываем, а он забит. Прочищаем, обратно закручиваем – давление появляется. Или, случается, забивается аэратор в кране – сетка такая маленькая, разбивает воду, и она пенится. Вы, наверно, заметили, в старых домах вода же просто ручьём льётся, без напора", – посетовал руководитель отдела.

ОСИ жильцы создают только когда появляются серьёзные проблемы.

"Когда дома есть свет, вода, тепло – никому ничего не надо. Сарыарка, 2, кажется – проводили общедомовое собрание, разъясняли, что нужно создать ОСИ и далее весь алгоритм разъясняли. Пригласили представителей "Кокше МЖД", которые пояснили, что деньги есть, могут выделить хоть завтра. Не заинтересовало", – заключил Дулат Джахин.

"Нужно немного потерпеть… несколько лет"

Тем временем, в компании "Кокшетау Су Арнасы" рассказали, как решают проблему бесперебойной подачи качественной воды в долгосрочной перспективе. Так, например, отремонтированы шесть фильтров на очистных сооружениях водопровода (там, где подаётся вся вода). Качество воды призван улучшать и коагулянтный цех, принцип работы – добавление специального состава, понижающего мутность за счёт склеивания мелких частиц. Потом они падают на дно, а чистая вода уходит в город, а грязная – в канализацию. Однако горожане по-прежнему вынуждены очищать воду разными покупными фильтрами.

Что касается количества – на предприятии обещают: воды будет хватать всем. Правда, кажется, не скоро. Во всяком случае, проблему с напором воды в проблемных многоэтажках это решит не завтра.

"Мы построили третью нитку с гидроузла – нашего Чаглинского водохранилища, откуда мы берём воду. Скоро будем запускать её на паводковый период, у нас же ещё Сергеевка есть. Будем запускать Павловский водовод, проект уже разрабатывается, плюс Чаглинские посты и подсопочное хозяйство. И будем подавать воду в город, воды будет хватать всем. Кроме того, сейчас строятся новые водоочистные сооружения на 30 тысяч кубов, их планируется сдать в декабре. Сейчас на данный момент процентов 60-70 работ сделано. С марта по май должны завозить оборудование, настраивать технологии. Что изменится? Увеличится опять же количество воды. То есть сейчас мы можем давать 21 тыс кубов, а с запуском новых ВОС добавится 30 тысяч кубов, то есть будем подавать 51 тыс кубов в сутки. Так что воды на ближайшие десять лет будет много", – сообщил Казбек Садвакасов.

Несмотря на обозримые сроки завершения строительства водоочистных сооружений, реализация проекта затянется: нужно будет ещё строить водоводы – чтобы доставляли воду до микрорайонов. Те, что имеются, старые и давным-давно нуждаются в обновлении. Ответить на вопрос о хотя бы примерных сроках собеседник затруднился. Может три, а может, пять лет…

"Нужно немного потерпеть – и вода будет. А пока – ставить повысительные насосы", – оптимистично заключил главный инженер ГКП на ПХВ.

Фото Асель Турар.