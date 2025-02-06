Более 11 тысяч человек покинули греческий остров Санторини и ещё многие собираются это сделать, после двух землетрясений магнитудой 5,2 и 4,7 балла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian.

С полуночи до 6:30 утра рядом с островом зафиксировано 57 более слабых подземных толчков.

Район между островами Аморгос и Санторини сотрясает уже более недели. С 28 января там зафиксированы более 500 толчков небольшой магнитуды.

Ранее власти Греции призывали жителей островов и туристов к спокойствию, но в четверг семь тысяч человек покинули Санторини по морю и четыре тысячи – по воздуху.

По первоначальным оценкам сейсмологов, сильные толчки произошли примерно на глубине в пять километров.

Значительных повреждений на острове нет, но власти Санторини сообщают, что готовятся к разным сценариям развития ситуации.

Эксперты из греческого Института геодинамики предупреждают, что серия небольших толчков продолжается, хотя многие их них уже нельзя относить к этой категории, так как они превышают 4 балла по шкале Рихтера. По их словам, мир наблюдает за очень интенсивным и необычным геологическим явлением.

Санторини — один из самых популярных греческих островов среди туристов. Ежегодно его посещают миллионы человек. Однако сейчас на острове не сезон, и основная часть эвакуирующихся – местные жители и приехавшие на заработки иностранцы.

Эвакуация осложнена плохой погодой. На остров доставлены дополнительные кареты скорой помощи. В министерстве здравоохранения Греции заявили, что медики по всей стране готовы к экстренному вызову.