На острове Санторини объявили чрезвычайную ситуацию
С 28 января там зафиксированы более 500 подземных толчков.
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Более 11 тысяч человек покинули греческий остров Санторини и ещё многие собираются это сделать, после двух землетрясений магнитудой 5,2 и 4,7 балла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian.
С полуночи до 6:30 утра рядом с островом зафиксировано 57 более слабых подземных толчков.
Район между островами Аморгос и Санторини сотрясает уже более недели. С 28 января там зафиксированы более 500 толчков небольшой магнитуды.
Ранее власти Греции призывали жителей островов и туристов к спокойствию, но в четверг семь тысяч человек покинули Санторини по морю и четыре тысячи – по воздуху.
По первоначальным оценкам сейсмологов, сильные толчки произошли примерно на глубине в пять километров.
Значительных повреждений на острове нет, но власти Санторини сообщают, что готовятся к разным сценариям развития ситуации.
Эксперты из греческого Института геодинамики предупреждают, что серия небольших толчков продолжается, хотя многие их них уже нельзя относить к этой категории, так как они превышают 4 балла по шкале Рихтера. По их словам, мир наблюдает за очень интенсивным и необычным геологическим явлением.
Сотрудники местной больницы находятся в режиме ожидания, все отпуска и выходные отменены. Власти острова также запросили помощь со стороны вооруженных сил в случае необходимости.
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