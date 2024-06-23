На Олимпиаду в Париж спортсмены приедут со своими кондиционерами

Сборные большинства стран-участников Олимпийских Игр в этом году планируют предоставить своим спортсменам кондиционеры, а это идёт в разрез с экологическими планами организаторов, которые стремятся сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Associated Press.

Генеральный директор Олимпийских и паралимпийских игр США Сара Хиршланд заявила, что, хотя сборная США ценит усилия, направленные на экологичность, федерация будет поставлять кондиционеры для спортсменов на летних Играх.

"В наших беседах со спортсменами это было очень важным приоритетом. По их мнению это важное условия для их работоспособности", — сказала Хиршланд.

Ранее в этом месяце Washington Post сообщила, что Германия, Австралия, Италия, Канада и Великобритания были в числе других стран, планирующих завезти кондиционеры во Францию.

Организаторы Олимпийских игр рекламировали совершенно другие планы по охлаждению помещений в Деревне спортсменов, где на время игр разместятся более 15 000 олимпийцев и спортивных чиновников, с помощью системы охлаждающих труб под полами.

Известно, что средняя температура воздуха в Париже 1 августа составит 26 градусов по Цельсию. Цель состоит в том, чтобы поддерживать температуру в помещениях на уровне 23-26 градусов. Комнаты также будут оборудованы вентиляторами.

"Я хочу, чтобы Парижские игры были образцовыми и с экологической точки зрения", — поделилась планами мэр Парижа Анн Идальго.

По данным Международного энергетического агентства, менее чем в 1 из 10 домохозяйств в Европе есть кондиционеры, а в Париже их количество ниже. В исследовании говорится, что из 1,6 миллиарда кондиционеров, использовавшихся по всему миру в 2016 году, более половины приходилось на Китай (570 миллионов) и Соединенные Штаты (375 миллионов).). Во всем Европейском союзе их было около 100 миллионов.

Олимпийские игры знаменуют собой самую важную остановку в спортивной карьере более чем 10 500 спортсменов, которые приедут в Париж, что привело к тому, что некоторые известные страны подорвали усилия по охране окружающей среды ради комфорта.