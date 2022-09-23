На окраине Петропавловска вырубили лес для строительства мотеля

Фото: pkzsk.info

Еще вчера Куйбышевский лесхоз в городе был на одну березовую рощу больше. А сегодня лес на площади почти в гектар вырубили подчистую, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Эти берёзы до 2007 года числились территориями лесного фонда. А затем их перевели в другой разряд и продали в частные руки. Два участка городской земли, на которых была березовая роща, продали под строительство гостиничного комплекса, шиномонтажной мастерской и стоянки для транзитных машин.

Один участок, площадью 3 696 квадратных метров, в 2010 году имел кадастровую стоимость 4 693 920 тенге, другой, площадью 4 304 квадратных метра - 5 466 080 тенге. Итого - 10,2 млн тенге за 0,8 гектара городской земли, которая теперь из березовой рощи будет превращена в мотельное пространство.

Участок этот выкупил предприниматель. Очевидно, что поводом к вырубке деревьев послужила неразбериха с генеральным планом города, в котором уже давно выведенные из лесного фонда земли вдруг снова оказались зоной зеленых насаждений.

Однако корни вырубки деревьев в Петропавловске, как в Куйбышевском лесхозе, так и в Мещанском лесу, берут начало в решении правительства Казахстана перевести земли лесного фонда в земли общего пользования, а затем продать их.

В базе данных законодательных актов Адилет есть Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года №1215: "Перевести земельные участки государственного учреждения "Петропавловское государственное лесное учреждение", расположенные в границах города Петропавловска, общей площадью 270 гектаров, из категории земель лесного фонда в категорию земель населенных пунктов".

Вот так просто фонд зеленых насаждений Петропавловска, принадлежащий всем горожанам, становится фондом денежных поступлений акимата города.