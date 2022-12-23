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рixabay Сегодня, 04:16
307
Сегодня, 04:16
307
Фото: рixabay

На оформление Актобе к Новому году третий раз подряд не выделяют денег

Актюбинские чиновники демонстрируют чудеса экономии. Уже третий год подряд акимат не выделяет ни тиына на оформление города к Новому году. Обходятся старыми гирляндами и игрушками. И даже главную ель не обновляют восьмую зиму, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Главная елка из бюджета приобреталась в 15-м году. После этого никакие оформления не были закуплены. Она ежегодно устанавливается. По необходимости проводится мелкий ремонт", - рассказал зам. начальника отдела ЖКХ и пассажирского транспорта акимата Актобе Жомарт Бакытгельды.

Как раз сегодня главную ель заканчивают устанавливать в центральном парке. 25-метровую красавицу зажгут на глазах зрителей. Горожанам через соцсети уже разослали приглашения на это представление.

И сегодня же в Актобе прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек. 80 пар поздравляли жителей в разных частях города. Сопровождали их и символы уходящего и будущего годов – костюмированные тигры и кролики. Прямо на улице персонажи развлекали людей песнями и плясками. К слову, на это мероприятие чиновники тоже совсем не потратились, лишь подключили учителей и раздали им костюмы.

"Вышли поздравить наших граждан, жителей и гостей города с наступающим Новым годом. И пожелать всем крепкого здоровья, хорошего настроения и всего самого наилучшего", - добавил сотрудник отдела культуры и развития языков акимата Актобе Дамир Картеменов.

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#акимат #Новый год #деньги #Бюджет
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:16
307
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