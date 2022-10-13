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  • На одной волне: казахстанские педагоги учатся вести уроки в TikTok
pixabay.com Сегодня, 14:53
287
Фото: pixabay.com

На одной волне: казахстанские педагоги учатся вести уроки в TikTok

Представители популярной социальной сети учат казахстанских педагогов вести уроки в TikTok, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.

Тиктокеры провели обучающий онлайн-вебинар для казахстанских педагогов по созданию креативного образовательного контента. Они рассказали учителям, как вести аккаунт, прямые эфиры, показали примеры интересных образовательных проектов и дали советы по продвижению образовательного контента.

По мнению авторов проекта, вебинар поможет учителям, начинающим свой путь в TikTok, освоить приложение и научиться создавать интересные познавательные видеоролики.

Напомним, ранее TikTok и Министерство просвещения РК запустили конкурс #УчителяКазахстана. В его рамках до первого декабря педагоги из регионов могут опубликовать на платформе видеоролики по предмету, который преподают в школе.

Члены жюри, в состав которого войдут амбассадоры проекта, представители платформы и Минпросвещения, будут оценивать участников по трём номинациям: "Самый креативный учитель", "Учитель-открытие" и "Лучший видеоролик". Победит учитель, видео которого получит наибольшее количество просмотров.

Победители конкурса получат смартфоны, а также приглашение в Программу развития талантов в TikTok.

Отметим, что казахстанское сообщество TikTok объединяет в своих рядах множество авторов познавательного контента. Платформа становится популярной и среди учителей, которые хотят заинтересовать учеников в своем предмете через короткие видеоролики.

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#соцсети #учитель #конкурс #Tik Tok
Журналист
Сегодня, 14:53
287
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