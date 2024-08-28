На одном из проспектов столицы временно перекрыли проезд к остановке

В Астане сообщили об изменениях в работе общественного транспорта, передаёт BaigeNews

"Перекрыт проезд к остановочному пункту “Салтанат Сарайы” по пр-ту Кабанбай батыра. В связи с этим маршруты №№ 18, 28, 32, 37, 44, 45, 52, 70 временно не осуществляют посадку/ высадку пассажиров на данном остановочном пункте", - говорится в сообщении.