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  • BAIGENEWS

На одном из проспектов столицы временно перекрыли проезд к остановке

Сегодня, 08:57
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На одном из проспектов столицы временно перекрыли проезд к остановке Сегодня, 08:57
Сегодня, 08:57
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В Астане сообщили об изменениях в работе общественного транспорта, передаёт BaigeNews

"Перекрыт проезд к остановочному пункту “Салтанат Сарайы” по пр-ту Кабанбай батыра. В связи с этим маршруты №№ 18, 28, 32, 37, 44, 45, 52, 70 временно не осуществляют посадку/ высадку пассажиров на данном остановочном пункте", - говорится в сообщении.

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