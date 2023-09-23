На обучение учителей работе с родителями потратят более миллиарда бюжетных тенге

Свыше миллиарда тенге потратит Минпросвещения на обучение учителей основам психолого-педагогического просвещения родителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Тендер с таким необычным названием появился на портале госзакупок. Согласно техспецификации послушать курс нужно свыше 10 тысяч учителям школ.

Минпросвещения ожидает, после этого преподаватели смогут формировать и развивать позитивное родительство. В конкурсе, который провели способом из одного источника, выиграл Национальный институт гармоничного развития человека. Такая организация появилась в Казахстане почти 3 года назад и занималась повышением квалификации педагогов по предмету "Самопознание".

После того, как дисциплину исключили из программы обучения школьников, компания изменила тематику курсов. Между тем, профильное Министерство закупает и другие курсы повышения квалификации преподавателей. С начала года общая сумма договоров превысила 18 миллиардов тенге.