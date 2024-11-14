На объездном мосту Атырау расходятся конструкции

В Атырау на объездном мосту, построенном почти 40 лет назад, появились разрывы на стыках дорожного полотна и образовалась выбоина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Также разошлись части конструкции моста и арматура выступила на поверхность дороги. Жители обеспокоены тем, что металлические прутья могут повредить колёса автомобилей и привести к ДТП.

Напомним, мост был открыт в 1985 году, его длина составляет 305 метров, а ширина – 14 метров.

Согласно информации акимата города, на специалисты выезжали на место происшествия для обследования.