  • 14 Ноября, 06:56
  • BAIGENEWS

На объездном мосту Атырау расходятся конструкции

Сегодня, 05:23
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот видео Сегодня, 05:23
Сегодня, 05:23
136
Фото: скриншот видео

В Атырау на объездном мосту, построенном почти 40 лет назад, появились разрывы на стыках дорожного полотна и образовалась выбоина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Также разошлись части конструкции моста и арматура выступила на поверхность дороги. Жители обеспокоены тем, что металлические прутья могут повредить колёса автомобилей и привести к ДТП. 

Напомним, мост был открыт в 1985 году, его длина составляет 305 метров, а ширина – 14 метров.

Согласно информации акимата города, на специалисты выезжали на место происшествия для обследования.

"По результатам обследования будет принято решение о проведении ремонтных работ с ограничением или без ограничения дорожного движения, о чём будет сообщено дополнительно", – сообщили в пресс-службе атырауского акимата.

Самое читаемое

Наверх