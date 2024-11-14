На объездном мосту Атырау расходятся конструкции
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Атырау на объездном мосту, построенном почти 40 лет назад, появились разрывы на стыках дорожного полотна и образовалась выбоина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".
Также разошлись части конструкции моста и арматура выступила на поверхность дороги. Жители обеспокоены тем, что металлические прутья могут повредить колёса автомобилей и привести к ДТП.
Напомним, мост был открыт в 1985 году, его длина составляет 305 метров, а ширина – 14 метров.
Согласно информации акимата города, на специалисты выезжали на место происшествия для обследования.
"По результатам обследования будет принято решение о проведении ремонтных работ с ограничением или без ограничения дорожного движения, о чём будет сообщено дополнительно", – сообщили в пресс-службе атырауского акимата.
Самое читаемое
- 22-летнего парня убили в день свадьбы в Кокшетау
- Шавкат Рахмонов получил нового соперника на UFC 310
- Скандал в Астане: Школьница отравилась таблетками которые ей дала медсестра
- О влиянии перевода часового пояса на энергопотребление высказались в Минэнерго
- Как медали Игр в Париже поменяли жизнь казахстанских спортсменов