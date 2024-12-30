В преддверии Нового года автопарк департамента полиции области Жетісу пополнился на 40 служебных автомашин. Ключи от нового автотранспорта вручил аким региона Бейбит Исабаев, передаёт BaigeNews.kz.

Поздравив стражей порядка с наступающим Новым годом, Бейбит Исабаев пожелал им успехов в нелегкой и ответственной работе:

"Устойчивое развитие региона напрямую зависит, прежде всего, от соблюдения общественного порядка, обеспечения безопасности населения и спокойствия страны. В реализации задач по обеспечению верховенства закона, справедливости и открытости, лежащих в основе современных реформ, большая часть ответственности ложится на ваши плечи. Мы высоко ценим вашу службу, вашу ответственную и важную работу, которую вы выполняете день и ночь, не считаясь со временем. При этом создание благоприятных условий труда – одна из главных задач, поставленных перед нами Главой государства. В этой связи надеюсь, что сегодняшнее мероприятие, нацеленное на обновление служебного автопарка полиции региона, повысит качество и эффективность вашей работы, способствуя достойному выполнению вами своих обязанностей", - сказал Исабаев.