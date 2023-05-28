Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • На Netflix подали в суд за цвет кожи главной героини фильма о Клеопатре
Netflix Сегодня, 20:42
462
Сегодня, 20:42
462
Фото: Netflix

На Netflix подали в суд за цвет кожи главной героини фильма о Клеопатре

Египетский адвокат Махмуд аль-Семари подал в суд на документальный фильм Netflix "Королева Клеопатра", увидев в трейлере, что главную героиню играет темнокожая актриса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал FoxNews.

Клеопатру в фильме играет британская актриса-мулатка Адель Джеймс, несмотря на то, что несколько историков и египетских критиков указали, что Клеопатра не имела африканских корней и сериал будет вводить зрителей в заблуждение о цвете ее кожи и происхождении древней царицы. 

В своей жалобе Аль-Семари назвала сериал "подделкой" и обвинила Netflix.

Юрист просит в иске заблокировать доступ к Netflix на территории Египта или запретить какую‑либо трансляцию искаженного взгляда на египетскую историю и идентичность. 

"Чтобы сохранить египетскую национальную и культурную самобытность среди египтян во всем мире, а также укрепить дух принадлежности к родине, мы просим вас принять необходимые правовые меры против этой платформы", — говорится в иске.

Клеопатра правила Египтом с 51 по 30 год до нашей эры. Она была  последней царицей Египта из македонской династии Птолемеев, то есть имела греческие корни. Предположение о том, что Клеопатра могла быть темнокожей, не поддержал и знаменитый археолог, бывший глава Министерства древностей Египта Захи Хавасс. 

"Клеопатра была гречанкой по происхождению, то есть ее кожа была светлой, а не темной", — заявил Хавасс в интервью египетской газете Al-Masri al-youm.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:42
462
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх