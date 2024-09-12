  • 12 Сентября, 09:44
  • BAIGENEWS

На несколько дней перекрыли одну из улиц в Алматы

Сегодня, 09:19
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СвоеТВ Сегодня, 09:19
Сегодня, 09:19
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Фото: СвоеТВ

В течение пяти дней будет перекрыта улица Толе би на участке от улицы Панфилова до проспекта Абылай хана, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Ограничения будут действовать с 12 по 16 сентября.

“Перекрытие автодороги связано с подготовкой к крупным праздничным событиям, которые пройдут в городе в рамках фестиваля, организованного местной радиостанцией. В 16:00 14 сентября на площади "Астана" начнется концертная программа, где выступят популярные казахстанские артисты, включая Мираса Жугунусова, Айкына Толепбергена, Jazzdauren и Adam. Особое внимание привлекает хедлайнер вечера — лауреат премии Grammy, известный саунд-продюсер DJ Imanbek, чье выступление станет главным событием дня”, – говорится в сообщении.

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