На несколько дней перекроют бульвар им. Бухар Жырау в Алматы

Стало известно о временном ограничении движения на участке бульвара им. Бухар Жырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на алматинский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq".

Так, с 13:00 ч. 17 октября по 23:00 ч. 20 октября по бульвару им. Бухар Жырау от ул. Жарокова до ул. Ауэзова будет полное перекрытие дороги.

С 18 на 19 октября в ночное время с 10:00 до 6:00 будет произведен ночной переход через ул. Ауэзова по бульвару им. Бухар Жырау.