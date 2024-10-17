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На несколько дней перекроют бульвар им. Бухар Жырау в Алматы

Сегодня, 12:17
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На несколько дней перекроют бульвар им. Бухар Жырау в Алматы Сегодня, 12:17
Сегодня, 12:17
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Стало известно о временном ограничении движения на участке бульвара им. Бухар Жырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на алматинский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq".

Так, с 13:00 ч. 17 октября по 23:00 ч. 20 октября по бульвару им. Бухар Жырау от ул. Жарокова до ул. Ауэзова будет полное перекрытие дороги.

С 18 на 19 октября в ночное время с 10:00 до 6:00 будет произведен ночной переход через ул. Ауэзова по бульвару им. Бухар Жырау.

"Подземный газопровод среднего давления от ул.Жарокова по бульвару им.Бухар Жырау до р.Есентай был введен в эксплуатацию в 1972 году. Общая протяженность – 1766,9 п.м. За время эксплуатации были обнаружены повреждения изоляционного покрытия, а также 4 сквозных коррозионных повреждений трубы. По окончании работ будут проведены работы по благоустройству прилегающей территории и восстановлению асфальтного покрытия", - говорится в сообщении.


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