По словам людей, в регион пришли первые, действительно сильные морозы, а спрятаться негде. Жители требуют решить проблему, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на irbistv.kz .

Новая теплая остановка по улице Малайсары батыра появилась не так давно. Сейчас она открыта, но спасет только от ветра. Павлодарцы говорят, толку от таких сооружения мало.

"Я сегодня ждала 11 автобус полчаса. Полчаса я ждала и я замерзла. Теперь я опять буду стоять и ждать его", - говорит павлодарка. "Вон она закрытая стоит, люди мерзнут стоят. Вот и вся остановка. Месяц уже точно стоит и по крайней мере жена бегает на работу, утром, вечером, постоянно закрытая", - жалуется житель микрорайона "Восточный".

Не работают тёплые остановки не по всему Павлодару. Однако с теми, которые должны обогреваться, жители требуют решить проблему. Особенно сейчас, когда павильоны единственное место, чтобы укрыться от мороза в ожидании транспорта.