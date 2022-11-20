На некоторых дорогах Астаны изменили скоростной режим

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В Астане на проспекте Мангилик Ел на участке от улицы Улы Дала до проспекта Кабанбай батыра и в обратном направлении изменён скоростной режим, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции города.

"В целях обеспечения надлежащей пропускной способности на данном участке максимальная скорость была увеличена до 80 км/ч с учётом отсутствия на данном участке жилых и административных строений. В настоящее время, учитывая застройку и ввод в эксплуатацию ряда жилых комплексов и объектов сервиса, в целях обеспечения дорожной безопасности скорость снижена до 60 км/ч (ранее установленные дорожные знаки 80 км/ч демонтированы)", - сообщили в ДП.

Также скоростной режим изменён на улице Аныракай на участке от жилого массива "Бағыстан" до Южной объездной дороги с увеличением максимальной скорости до 80 км/ч.

В полиции напомнили, что на всех указанных участках функционируют камеры "Сергек", фиксирующие нарушения правил дорожного движения, в том числе скоростной режим.