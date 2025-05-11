Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщило о начале работ по среднему ремонту улицы Куршым. Ограничения вводятся на участке между улицами Болашак и Жанаконыс с 11 по 18 мая 2025 года, передаёт BaigeNews.kz.

В связи с проведением работ, движение автотранспорта на этом отрезке будет частично ограничено, но организовано поэтапно в обоих направлениях — по одной стороне проезжей части.

"Просим водителей и пешеходов учитывать возможные изменения в маршрутах и заранее планировать передвижения", — отметили в управлении.

Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Городские власти просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и рекомендуют учитывать информацию при планировании маршрутов в течение ремонтного периода.