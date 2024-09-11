На нашествие тарантулов после паводка жалуются в Уральске

На нашествие тарантулов после паводка пожаловались жители Уральска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой город".

В местных пабликах в соцсетях дачники рассказывают, что каждый день могут находить по два-три ядовитых паука.

"После паводка на дачах в районе кардиологического центра произошло нашествие тарантулов. В доме жить невозможно. Каждый день находим по три паука. Прошу сотрудников акимата и технической комиссии, которая оценивала состояние дома, приехать и пожить здесь", – написала автор поста.

Руководитель отдела "Экзотариум" Алматинского зоопарка, герпетолог Александр Гурнёв подтвердил, что на фото действительно запечатлены тарантулы.

"Да это тарантул, но какого именно вида сказать не могу. Избавится от них можно только одним способом, это уничтожение мест обитания. Как правило тарантулы живут в норках, поэтому периодически, хотя бы пару раз в месяц, нужно перекапывать или боронить землю, убирать мусор и всякий хлам с территории, стричь высокую траву. Если в стенах строений есть щели, то заделать их цементной смесью, это же касается и трещин в дорожках на территории", – пояснил Александр Гурнёв.

Он посоветовал, травить ядовитых пауков в ночное время.

По словам Александра Гурнёва, укусы тарантула не представляют серьёзной угрозы человеку. Обычно укус сопровождается отёком и болью, проходящей через несколько суток.