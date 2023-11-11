На нашествие клопов в школе Актау пожаловались родители учеников
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В Актау родители учеников средней школы №10 пожаловались на то, что в учебном заведении появились клопы. Руководство школы все претензии родителей отрицает. Несмотря на это, администрация обратилась в санитарно-эпидемиологическую службу для проведения дополнительной дезинсекции. Об этом сообщили в пресс-службе отдела образования Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Главной головной болью родителей учеников средней школы №10 стали, по их словам, клопы. От укусов насекомых дети, как говорят мамы учащихся, страдают прямо во время уроков. Такая информация распространяется в социальных сетях.
"Многих учеников обкусали. У первоклассницы в кармане нашли клопов, а новый директор говорит обратное, что нет никаких клопов, якобы это обычные жуки. А позже начала говорить, что уже была дезинсекция и, что все почистили, хотя это не так. Детей покусали ужасно. Требуем, чтобы в школе провели нормальную дезинсекцию по всем этажам и поменяли директора", — говорится в рассылаемом сообщении.
Ситуацию прокомментировали в отделе образования города Актау.
"В ответ на запрос родителей относительно обнаружения клопов в школе был проведен тщательный осмотр помещений, а также проведена беседа с преподавателями. Подчеркиваем, что случаев укусов не было выявлено. Регулярные профилактические дезинфекционные мероприятия в школе проводятся вовремя, последняя из которых состоялась 3 ноября, перед началом второй учебной четверти. Однако, учитывая обеспокоенность родителей, руководство школы приняло решение обратиться в санитарно-эпидемиологическую службу (СЭС) с просьбой о проведении дополнительной дезинфекции", — сообщили в пресс-службе отдела образования по городу Актау.
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