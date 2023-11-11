На нашествие клопов в школе Актау пожаловались родители учеников

В Актау родители учеников средней школы №10 пожаловались на то, что в учебном заведении появились клопы. Руководство школы все претензии родителей отрицает. Несмотря на это, администрация обратилась в санитарно-эпидемиологическую службу для проведения дополнительной дезинсекции. Об этом сообщили в пресс-службе отдела образования Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Главной головной болью родителей учеников средней школы №10 стали, по их словам, клопы. От укусов насекомых дети, как говорят мамы учащихся, страдают прямо во время уроков. Такая информация распространяется в социальных сетях.

"Многих учеников обкусали. У первоклассницы в кармане нашли клопов, а новый директор говорит обратное, что нет никаких клопов, якобы это обычные жуки. А позже начала говорить, что уже была дезинсекция и, что все почистили, хотя это не так. Детей покусали ужасно. Требуем, чтобы в школе провели нормальную дезинсекцию по всем этажам и поменяли директора", — говорится в рассылаемом сообщении.

Ситуацию прокомментировали в отделе образования города Актау.