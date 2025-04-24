В Акмолинской области разгорается громкий коррупционный скандал: по подозрению в хищении свыше 170 миллионов тенге задержаны бывший руководитель отдела ЖКХ акимата города Кокшетау, представитель технического надзора от компании "М-Строй проект", а также фактический владелец подрядной организации "ПавлодарЭнергоМонтаж", передаёт BaigeNews.kz. Средства были предназначены для строительства набережной в Кокшетау - от старого аэропорта до Центра крови.

Как сообщили в прокуратуре, действия всех троих квалифицированы по статье 189 части 4 УК РК - растрата имущества в особо крупном размере. По решению суда подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следствие уже выявило часть преступно нажитого имущества - в частности, коммерческую недвижимость в Астане стоимостью около 95 миллионов тенге. Прокуроры также выяснили, что часть похищенных средств была направлена на проведение строительных работ в другом городе - Атбасаре - с целью маскировки хищения.

В связи с этим действия одного из подозреваемых дополнительно квалифицированы по статье 218 части 3 УК РК - легализация преступных доходов. За это также грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование дела близится к завершению, и, как подчеркивают в прокуратуре, окончательное решение вынесет суд. Этот случай стал очередным тревожным сигналом в борьбе с коррупцией в сфере госзакупок и строительства.

Ранее мы сообщали, что участников преступной схемы осудили в Актобе.