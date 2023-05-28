На набережной в Павлодаре будут показывать мультфильмы

Фото: pavlodarnews.kz

Павлодарцы смогут посмотреть мультфильмы на главной сцене региона Ertis promenade, расположенной на набережной города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По словам руководителя отдела культуры и развития языков Павлодара Айгуль Нургамисовой, в этом году на набережной планируется крутить не только художественные кинокартины, но и мультики для маленьких зрителей.

"По воскресеньям в утренние часы будут мультфильмы для детей, а вечером кинокартины "Казахфильма", – пояснила Айгуль Нургамисова. – Нам предложили около 500 различных фильмов, из которых мы отобрали те, что особенно полюбились зрителям".

К примеру, на воскресенье, 28 мая в 20:00, запланирован показ фильма "Ангел в тюбетейке".