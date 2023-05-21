На набережной Павлодара установили пианино

В Павлодаре на центральной набережной установили пианино, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт акима города Ержана Иманзаипова.

"Прошу жителей города беречь музыкальный инструмент", — написал аким.

Как отмечает pavlodarnews.kz, установить пианино на набережной Иртыша предложил представитель школы "Больше чем пианино". С такой инициативой павлодарец обратился к акиму во время приёма граждан. Глава города предложение поддержал.