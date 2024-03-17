На набережной Актау "завяли" пальмы

Пальмы "завяли" на набережной Актау. Большинство искусственных ветвей осыпалось, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По словам горожан, этой зимой пальмы не оборачивали сеткой, как это делали ранее. Из-за сильных ветров ветви опали, что существенно испортило их облик.

В Актауском городском отделе ЖКХ сообщили, что еще не определилась компания, которая займётся благоустройством города.

"Этот вопрос будет рассмотрен. Листва будет восстановлена после определения подрядной организации", — заверили чиновники.

Напомним, искусственные пальмы появились на набережной в 2019 году. За это время их листва уже не раз опадала.