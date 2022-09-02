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  • На муллу с телефоном и снобизм охранников пожаловались прихожане новой мечети
Kazinform.kz Сегодня, 15:44
504
Фото: Kazinform.kz

На муллу с телефоном и снобизм охранников пожаловались прихожане новой мечети

О том, что в главной мечети грубые охранники, а мулла во время молитвы смотрит в телефон, пожаловалась инста-блогер Berlibay_akerke, сообщает BaigeNews.kz.

Мечеть, безусловно, красивая, рассказала блогер, но этого мало.

"Туризм в нашей стране развиваться не будет, да, у нас самая большая мечеть. И что? Какое послевкусие останется у туристов после её посещения, если тут такое отношение. Да что туристы, он переживут, скажут, "это же Казахстан!".

А люди потерянные что должны делать? Если мулла "на отвали" читает Коран, копается в телефоне, отправляет голосовые во время молитвы, надменно смотрит. Куда пойдет этот прихожанин? В какое-нибудь ультра-течение, где его приютят и обаяют.

Вот в чем проблема нашего общества!" – заявила Акерке Берлибай.

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#мечеть #Нур-Султан
Сегодня, 15:44
504
Журналист

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