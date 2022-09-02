На муллу с телефоном и снобизм охранников пожаловались прихожане новой мечети

Фото: Kazinform.kz

О том, что в главной мечети грубые охранники, а мулла во время молитвы смотрит в телефон, пожаловалась инста-блогер Berlibay_akerke, сообщает BaigeNews.kz .

Мечеть, безусловно, красивая, рассказала блогер, но этого мало.