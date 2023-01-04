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пресс-служба Минобороны РК Вчера, 22:54
632
Вчера, 22:54
632
Фото: пресс-служба Минобороны РК

На МТЛБ вызволяют людей из снежных заносов в ВКО

Военнослужащих привлекли к расчистке дорог и оказанию помощи водителям и пассажирам, застрявшим на трассах из-за непогоды. В ВКО для эвакуации пришлось задействовать даже МТЛБ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

На помощь территориальному спасательному подразделению МЧС пришли военнослужащие танковой бригады и инженерно-сапёрного батальона Аягозского гарнизона. 

"На 40-м километре трассы "Алматы - Усть-Каменогорск" под руководством начальника бронетанковой службы Ержана Быжкеева военнослужащие вызволили из снежного плена и эвакуировали на специальной технике 50 человек и около 10 автомашин. Все они доставлены в Аягоз", - сообщили в Минобороны.

В мероприятиях по ликвидации снежных заносов на данный момент задействованы пять единиц военной техники.

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#Минобороны #непогода
BaigeNews.kz
Вчера, 22:54
632
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