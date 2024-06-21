На Москву обрушился ураган "Эдгар", есть жертвы

В четверг, 20 июня, на Москву обрушился ураган "Эдгар", который принес с собой мощный ливень и резкие порывы ветра, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru. Более 700 деревьев упали во время непогоды, повреждено свыше 300 автомобилей.

Два человека погибли, еще 18 госпитализировали в Москве из-за стихии, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения. Как сообщает Telegram-канал Mash, один из смертельных случаев зафиксирован на севере Москвы,. Там на мужчину упало дерево, он скончался до приезда скорой.

Еще 14 человек получили травмы, в том числе тяжелые. Известно, что из-за сильного ветра щит упал на пятимесячного ребенка. О состоянии младенца не сообщается.

Кроме того, ураганный ветер также вырвал с корнем деревья в некоторых районах Москвы.

Московские власти призвали жителей воздержаться от пребывания на улице в непогоду.