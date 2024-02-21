На модернизацию и строительство торговых объектов в Казахстане потратят 970 млрд тенге

В министерстве торговли и интеграции рассказали о планах по привлечению инвестиций в развитие торговой инфраструктуры, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.



Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на расширенном заседании коллегии ведомства отметил, что на развитие торговой инфраструктуры планируется привлечь не менее 970 миллиардов тенге инвестиций. Эти средства будут направлены на модернизацию существующих рынков, строительство новых современных форматов торговли, а также на инфраструктуру для развития электронной торговли - бондовые склады, фулфилмент центры.



Для этого, по словам министра, необходимо уже в первом квартале завершить ревизию всех торговых объектов, их классификацию, разработать стандарты и утвердить нормативы обеспеченности торговыми площадями в разрезе регионов.

"Всё это должно быть отражено в Цифровой карте торговых объектов, разработку и запуск которой также необходимо завершить в этом году. Доступ к этой информации повысит прозрачность и привлекательность отрасли для инвесторов, а также улучшит систему планирования", - сказал министр.

Шаккалиев заявил, что для владельцев рынков, не завершивших модернизацию в установленные законодательством сроки, будут установлены меры административной ответственности - вплоть до принудительной ликвидации рынков.