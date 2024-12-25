На миллионы тенге завысил стоимость водопровода подрядчик в Павлодарской области
Очередной недобросовестный участник госзакупок.
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Соблюдение законодательства о государственных закупках по строительству сетей водоснабжения в двух селах провела городская прокуратура, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
"Выявлено завышение стоимости поставленного ТОО "Ай-Су Мелиорация" оборудования, а также несоответствие строительно-монтажных работ на общую сумму 79 миллионов тенге", - сообщили в надзорном органе.
Отдел строительства Павлодара предъявил иск к предприятию, но местные суды в удовлетворении иска отказали.
Однако по ходатайству прокуратуры области и после рассмотрения кассационного протеста Генерального прокурора Верховный суд вынес решение не только о взыскании с "Ай-Су Мелиорация" всей суммы, но и о признании предприятия недобросовестным участником государственных закупок.
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