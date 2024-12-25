Соблюдение законодательства о государственных закупках по строительству сетей водоснабжения в двух селах провела городская прокуратура, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

"Выявлено завышение стоимости поставленного ТОО "Ай-Су Мелиорация" оборудования, а также несоответствие строительно-монтажных работ на общую сумму 79 миллионов тенге", - сообщили в надзорном органе.

Отдел строительства Павлодара предъявил иск к предприятию, но местные суды в удовлетворении иска отказали.

Однако по ходатайству прокуратуры области и после рассмотрения кассационного протеста Генерального прокурора Верховный суд вынес решение не только о взыскании с "Ай-Су Мелиорация" всей суммы, но и о признании предприятия недобросовестным участником государственных закупок.