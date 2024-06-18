На миллион тенге оштрафовали главврача Костанайской горбольницы

В Костанае суд вынес административное наказание главному врачу городской больницы Владимиру Шатерникову, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

Сообщается, что он решил не оплачивать доплаты за квалификацию, которая закреплена в коллективном договоре, врачу больницы Жаныл Сейдахметовой.

Врач Сейдахметова обратилась в административный суд. Суд первой инстанции усмотрел нарушения трудовых прав врача-гинеколога. Сумма штрафа составила более миллиона тенге.