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На миллион тенге оштрафовали главврача Костанайской горбольницы

Сегодня, 01:33
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BaigeNews.kz Сегодня, 01:33
Сегодня, 01:33
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Фото: BaigeNews.kz

В Костанае суд вынес административное наказание главному врачу городской больницы Владимиру Шатерникову, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

Сообщается, что он решил не оплачивать доплаты за квалификацию, которая закреплена в коллективном договоре, врачу больницы Жаныл Сейдахметовой. 

Врач Сейдахметова обратилась в административный суд. Суд первой инстанции усмотрел нарушения трудовых прав врача-гинеколога. Сумма штрафа составила более миллиона тенге.

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