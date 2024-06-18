На миллион тенге оштрафовали главврача Костанайской горбольницы
Сегодня, 01:33
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Сегодня, 01:33Сегодня, 01:33
142Фото: BaigeNews.kz
В Костанае суд вынес административное наказание главному врачу городской больницы Владимиру Шатерникову, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.
Сообщается, что он решил не оплачивать доплаты за квалификацию, которая закреплена в коллективном договоре, врачу больницы Жаныл Сейдахметовой.
Врач Сейдахметова обратилась в административный суд. Суд первой инстанции усмотрел нарушения трудовых прав врача-гинеколога. Сумма штрафа составила более миллиона тенге.
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