На месяц продлили ремонт моста по Сарайшык в Нур-Султане

Фото: пресс-службы акимата Нур-Султана

Из-за дефекта на мосту по улице Сарайшык ремонтные работы будут вестись до конца октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

Как сообщили в акимате, с 16 сентября до конца октября ремонтные работы будут вестись уже на другой стороне моста. В связи с чем будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от проспекта Р.Кошкарбаева до транспортной развязки на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык.

"В целях удобства на мосту сохранили движение в обе стороны. Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свои маршруты во избежание возникновения заторовых ситуаций на дорогах города", - говорится в сообщении.

Напомним, после начала ремонта моста в августе, комиссия решила продлить работы до конца сентября из-за обнаружения серьёзных дефектов сооружения. Ремонт моста по улице Сарайшык не проводился более 12 лет. За это время время на нём образовались трещины, ямы и выбоины. Сейчас работы продлили ещё на месяц.