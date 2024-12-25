Появилась обновлённая информация о крушении самолёта близ Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

На место трагедии вылетели министр по ЧС Казахстана Чингис Аринов, вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев и начальник департамента ликвидации ЧС для координации действий правительственной комиссии на месте происшествия.

Напомним, 25 декабря в 11:00 от диспетчера аэропорта Актау в департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области поступила информация о том, что воздушное судно Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавшее по маршруту Баку – Грозный, объявило аварийную ситуацию и запросило посадку. Ожидаемое время посадки было назначено на 11:25.

По предварительной информации, на борту находилось 69 человек, в том числе пять членов экипажа.

Немедленно на место происшествия были направлены силы и средства ДЧС Мангистауской области.

В 11:30 поступила информация о крушении самолета в трёх километрах от аэропорта. В связи с этим были дополнительно направлены силы и средства ДЧС по повышенному рангу.

На базе Командного центра МЧС создан Республиканский штаб, в состав которого вошли представители министерства внутренних дел, министерства здравоохранения, министерства транспорта, Национальной гвардии, министерства иностранных дел и других ведомств.

В операции участвуют 701 человек личного состава и 82 единицы техники служб гражданской защиты.

По состоянию на 11:45 пожар локализован, в 12:05 ликвидирован. На 14:10 в медицинские учреждения доставлены 29 человек, из которых двое детей. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Для оказания медицинской помощи в Актау направлен борт санитарной авиации из Астаны.

Для получения актуальной информации о происшествии функционируют телефоны горячих линий: в Командном центре Астаны: 8-7172-55-96-21, 55-96-83; в ДЧС Мангистауской области: 8-7292-31-90-91.

На данный час поступило более 270 звонков.