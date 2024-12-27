На место крушения самолёта в Актау прибыли специалисты из Бразилии
Ждут ещё экспертов CENIPA.
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Из Бразилии в Актау прибыли назначенные представители завода-изготовителя воздушного судна Embraer, разбившегося 25 декабря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство транспорта.
"Комиссией по расследованию намечены дальнейшие работы на месте авиационного происшествия. Также в ближайшие дни ожидается прибытие экспертов CENIPA (Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий, Бразилия)", - сообщили в ведомстве.
Ранее министр транспорта заявил, что расследование происшествия проводится специальной комиссией. В качестве экспертов привлечены авиационные эксперты страны вылета - Азербайджана, специалисты авиационных властей страны-производителя самолёта - Бразилии, а также самого производителя, то есть компании Embraer. А также страны места назначения полёта - России.
Трагедия с лайнером произошла утром 25 декабря недалеко от Актау.
38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев.
Согласно данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Среди пассажиров: 6 граждан Казахстана, 42 граждан Азербайджана, 3 гражданина Кыргызстана, 16 граждан России, гражданство одного человека уточняется. Все члены экипажа — граждане Азербайджана.
В результате происшествия госпитализированы 29 человек.
В Актау прилетели представители правительства Азербайджана.
Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Спасатели поделились видео с места трагедии. В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.
В Азербайджане объявлен траур. Казахстанцы несут цветы к посольству Азербайджана в Астане.
В авиакомпании, которой принадлежал самолёт, выразили соболезнования семьям погибших.
Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау. В городе отменили зажжение огней на новогодней ёлке.
На месте трагедии 25 декабря найден один чёрный ящик. О причинах происшествия власти пока говорить отказываются.
Казахстанцы сдают кровь для пострадавших.
Премьер-министр РК Олжас Бектенов посетил посольство Азербайджана в Астане и оставил запись в Книге соболезнований.
На месте крушения самолёта в Актау найдены два бортовых самописца.
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