На место крупного степного пожара выехал аким Павлодарской области

В посёлке Желтау Павлодарской области, недалеко от места пожара, развернули оперативный штаб, куда выехал аким Павлодарской области Асаин Байханов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы региона.

"Сегодня днем степной пожар, начавшийся на территории Карагандинской области перешел на территорию Павлодарской области на непокрытую лесом территорию Баянаульского государственного национального природного парка. На место пожара стянуты все необходимые силы и техника. В п. Желтау развернут оперативный штаб, куда выехал аким Павлодарской области Асаин Байханов. Ранее было принято решение о проведении заблаговременной эвакуации жителей п. Желтау. В безопасное место эвакуированы 18 человек, в том числе 8 детей. На данный момент угроза с данного населенного пункта снята", — сообщили в пресс-службе.

Напомним, возгорание сухой травы началось 6 октября вблизи села Коянды Каркаралинского района Карагандинской области. Во время тушения пострадали четыре человека. Двое сотрудников РГУ "СПиАСР" ДЧС Карагандинской области и один работник добровольного противопожарного формирования получили ожоги. Их доставили в районную больницу. Позже ещё одного жителя, пострадавшего от пожара, на вертолёте АО "Казавиаспас" доставили в больницу Караганды. По предварительным данным, он получил ожоги лёгкой степени тяжести.

Позже пожар сняли на видео на территории Баянаульского района Павлодарской области.