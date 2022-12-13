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informburo.kz Сегодня, 14:58
243
Сегодня, 14:58
243
Фото: informburo.kz

На месте телеканала Qazaqstan построят новый медиацентр в Алматы

В Алматы началось строительство современного медиацентра на месте разрушенного здания телеканала Qazaqstan, передает BaigeNews.kz. со ссылкой на пресс-службу акимата города. Строительство завершат в конце следующего года.

Также сообщается, что продолжается восстановление здания акимата Алматы. Срок завершения – второй квартал 2023 года. 

"Для обеспечения безопасности жителей Алматы в местах массового скопления до конца года завершат установку 3050 видеокамер. На обеспечение безопасности горожан в этом году дополнительно выделено 16,8 миллиардов тенге", - отметили в пресс-службе.

В Алматы после январских событий полностью восстановлена инфраструктура, экономика города вышла на траекторию устойчивого роста, сообщили в акимате. Возмещён ущерб 1640 пострадавшим предприятиям в сумме 16,2 миллиарда тенге, 95% из которых получили выплаты до 1 июня. Компенсирован имущественный ущерб всем физлицам на сумму 613,5 миллиона тенге.

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#январские события #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:58
243
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