На месте Куандыка может оказаться любой эмоционально неуравновешенный человек – адвокат Бишимбаева

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны продолжаются прения сторон по делу Салтанат Нукеновой. Сегодгя адвокат подсудимого Лейла Рамазанова ответила на слова адвоката потерпевшей стороны Игоря Вранчева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Адвокат Вранчев вчера заявил, что Бишимбаева должны принести, образно говоря, в жертву за те 30 лет страданий народа. Но почему Куандык должен отвечать за это? 30 лет назад Куандыку было 10 лет. Неужели, если Куандык будет, как просят, наказан, все проблемы, которые существуют в нашем обществе, будут разрешены. Здесь мы даже защищаем не только Бишимбаев, мы защищаем закон. И на месте Куандыка может оказаться любой неуравновешенный эмоционально человек", - сказала Рамазанова.

Она добавила, что закон обязывает, чтобы любое преступление было доказано настолько, чтобы не оставалось ни единого сомнения в совершении того, в чём человек обвиняется. А сомнений, по словам защитника, по данному уголовному делу множество.

"Недостаточно фото с синяками, которому добавляют красок, недостаточно фото с одним синяком для того, чтобы утверждать об истязании. Я не говорю сейчас об обстоятельствах 9 ноября 2023 года", - сказала Лейла Рамазанова.

Своё выступление она, как и прокурор Айжан Аймаганова, завершила словами назидания Абая.