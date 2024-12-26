На данный час на месте происшествия продолжаются работы по разбору конструкций самолета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В ликвидации последствий задействованы 306 человек, 101 единиц техники, 2 воздушных судна и 6 кинологических расчета. В работах участвуют сотрудники МЧС, МВД, МО НГ, а также работники негосударственной противопожарной службы, Центра медицины катастроф, бригады скорой медицинской помощи и местные исполнительные органы, также МЧС Азербайджана.

"Бригадами ЦМК МЧС РК продолжается медицинское обеспечение аварийно-спасательных работ на месте крушения самолета. Психологи Центра медицины катастроф продолжают оказывать помощь родственникам, прибывающим в Актау", - проинформировали в МЧС.

25 декабря в результате проведения аварийно-спасательных работ, спасено и госпитализировано в медицинские учреждения г.Актау 29 человек, в том числе 3 несовершеннолетних.

"По уточненным данным обнаружено 38 тел погибших, которые доставлены в центр судмедэкспертизы, среди них шестеро граждан Казахстана и три члена экипажа. Опознаны тела семерых человек. Также вчера в результате поисковой группой спасателями МЧС обнаружен черный ящик. Было организовано круглосуточное дежурство на месте происшествия", - отметили в ведомстве.

В настоящее время в городе Актау находится Правительственная комиссия по расследованию причин аварии. Всего поступило 1 032 обращений на телефоны горячей линии, экстренной психологической помощи и информационного характера.

Напомним, самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, совершавший рейс Баку - Грозный, разбился в 3 км от Актау в 11:30 по местному времени 25 декабря. Пассажирский рейс не смог приземлиться в Грозном из-за сильного тумана, сначала его перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау.

В Казахстан вылетели представители Embraer и CENIPA.

Также стало известно, что компания Embraer сделала заявление в связи с авиакатастрофой в Актау.