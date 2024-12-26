Два "чёрных ящика" нашли на месте крушения самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау. Об этом сообщил на брифинге правительственной комиссии транспортный прокурор Мангистауской области Абылайбек Ордабаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Проведён допрос потерпевших, сотрудников наземных служб. Устанавливаем всех очевидцев. Произведена выемка переговоров по радиостанции. Осмотр места происшествия, которое составляет около 4000 квадратных метров, почти завершён. Обеспечена охрана этой территории, всех предметов и вещественных доказательств. На месте найдены два бортовых самописца", – сказал транспортный прокурор региона.

Как сообщил глава Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев, расшифровка бортовых самописцев будет проводиться в строгом соответствии с международным алгоритмом расследования.