На высокогорном катке "Медеу" приостановят массовые катания из-за соревнований, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что с 17 по 21 февраля на территории катка "Медеу" пройдёт финальный кубок РК и командный чемпионат РК по конькобежному спорту.

В связи с этим:

- 17, 18, 20 и 21 февраля отменяются первый сеанс массовых катаний (10:00-12:30) и второй сеанс (13:30-16:30);

- 19 февраля отменяется первый сеанс массовых катаний (10:00-12:30).

Кроме того, 15-16 февраля первый сеанс (9:00-11:00) также будет отменён.

Администрация катка приносит извинения за временные неудобства.