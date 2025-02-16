  • 16 Февраля, 01:05
  • BAIGENEWS

На "Медеу" приостановят массовые катания

В течение пяти дней на катке будут проходить соревнования.

Сегодня, 00:20
АВТОР
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vecher.kz Сегодня, 00:20
Сегодня, 00:20
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Фото: vecher.kz

На высокогорном катке "Медеу" приостановят массовые катания из-за соревнований, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что с 17 по 21 февраля на территории катка "Медеу" пройдёт финальный кубок РК и командный чемпионат РК по конькобежному спорту.

В связи с этим:

- 17, 18, 20 и 21 февраля отменяются первый сеанс массовых катаний (10:00-12:30) и второй сеанс (13:30-16:30);
- 19 февраля отменяется первый сеанс массовых катаний (10:00-12:30).

Кроме того, 15-16 февраля первый сеанс (9:00-11:00) также будет отменён.

Администрация катка приносит извинения за временные неудобства.

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