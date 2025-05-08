В Медеуском районе Алматы открыли постоянный контрольно-спасательный пост. Инициатива реализована ДЧС Алматы совместно с Республиканским оперативно-спасательным отрядом МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.

Пост расположен на базе пожарной части №16 — вблизи популярных горных маршрутов, таких как Малое Алматинское ущелье, Кимасар, Бутаковка, Просвещенец и Кокжайлау.

Объект укомплектован необходимой техникой, оборудованием и средствами связи. Здесь круглосуточно дежурят опытные спасатели, готовые оперативно выехать на вызов. Благодаря открытию поста, время реагирования в экстренных ситуациях сократилось на 1,5–2 часа — это особенно важно в сложных условиях горной местности.

"Создание поста — конкретная мера по обеспечению безопасности как алматинцев, так и туристов", — подчеркнул глава МЧС.

Новый КСП стал частью системной работы по усилению готовности к ЧС в горах и повышению безопасности в период туристического сезона.