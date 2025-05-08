На Медео начал работу круглосуточный спасательный пост МЧС
Время реагирования в экстренных ситуациях сократилось на 1,5–2 часа.
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В Медеуском районе Алматы открыли постоянный контрольно-спасательный пост. Инициатива реализована ДЧС Алматы совместно с Республиканским оперативно-спасательным отрядом МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.
Пост расположен на базе пожарной части №16 — вблизи популярных горных маршрутов, таких как Малое Алматинское ущелье, Кимасар, Бутаковка, Просвещенец и Кокжайлау.
Объект укомплектован необходимой техникой, оборудованием и средствами связи. Здесь круглосуточно дежурят опытные спасатели, готовые оперативно выехать на вызов. Благодаря открытию поста, время реагирования в экстренных ситуациях сократилось на 1,5–2 часа — это особенно важно в сложных условиях горной местности.
"Создание поста — конкретная мера по обеспечению безопасности как алматинцев, так и туристов", — подчеркнул глава МЧС.
Новый КСП стал частью системной работы по усилению готовности к ЧС в горах и повышению безопасности в период туристического сезона.
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